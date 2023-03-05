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Cristiano Ronaldo tepkiler üzerine depremzedelere yardım uçağı kaldırdı

Türkiye'deki deprem sonrasında yardım etmediği için eleştirilen Ronaldo'dan flaş bir hamle geldi.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 14:15
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Ronaldo'dan deprem uçağı

Cristiano Ronaldo tepkiler üzerine depremzedelere yardım uçağı kaldırdı
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Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Portekizli Cristiano Ronaldo'nun, deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye yardım uçağı gönderdiği açıklandı.
Bazı Ronaldo hayranları, Portekizli yıldızın sosyal medya hesabından depremle ilgili paylaşım yapmamasına tepki göstermişti.

İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, Türkiye'deki deprem sonrasında düzenlediği bağış kampanyaları ile öne çıkmıştı. Eski takım arkadaşı Ronaldo'nun yapacağı yardım merak konusu olurken İngiliz basını detayları açıkladı.

İngiliz Daily Mail'in haberine göre Portekizli futbolcu Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım uçağı gönderdi.

Portekizli yıldız; yatak, battaniye, gıda paketleri, yastıklar, süt, çadır, bebek maması ve tıbbı malzemeler için ödeme yaptı. 

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﻿Cristiano Ronaldo tepkiler üzerine depremzedelere yardım uçağı kaldırdı
﻿Cristiano Ronaldo tepkiler üzerine depremzedelere yardım uçağı kaldırdı
﻿Cristiano Ronaldo tepkiler üzerine depremzedelere yardım uçağı kaldırdı
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