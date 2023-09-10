Ronaldo'dan Fas'taki depremzedeler için anlamlı hareket

Editör: Ufuk Cingöz

Fas'ta 7.0 şiddetinde büyük bir deprem meydana geldi.

İspanyol basınında geçen haberlere göre Ronaldo, Fas'ı vuran depremde evsiz kalan kişilere otelini açtığı belirtildi.

Marakeş şehrinde lüks oteli bulunan Ronaldo'nun evsiz kalan ve evlerine giremeyen depremzedelerin kullanımı için otelinin kapılarını açtığı ifade edildi.

Fas'ta yaşanan 7 büyüklüğündeki depremde iki binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaralıların sayısı da iki bini geçti.

Diğer taraftan ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edildi.