Ronaldo'nun ilişkisinde büyük kriz

Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transfer olmasının ardından sevgilisi Georgina Rodriguez ile birtakım sorunları ortaya çıktığı iddia edildi.

Ronaldo'nun ilişkisinde büyük kriz

Futbol kariyerini Suudi Arabistan’ın Al Nassr kulübünde sürdüren Cristiano Ronaldo, magazinsel konularla gündem olmaya devam ediyor.

"ARTIK BIKTIM"
Alman gazetesi Bild’in, İspanyol medyasına dayanarak hazırladığı haberde ikilinin aşkında büyük bir problem yaşandığı iddia edildi. İspanyolların raporunda Ronaldo'nun, "Senin bu bencil davranışlarından artık bıktım!" dediği bildirildi.

ÇOCUKLARLA DAHA AZ İLGİLENİYOR
Görünüşe göre eski Gucci pazarlamacısı olan ünlü model, son aylarda daha da bencil ve kibirli hale geldi. Ronaldo, sevgilisinin kendisi ve çocuklarla daha az ilgilenmesinden sıkıldı ve ilişki şu anda büyük bir krize girdi.

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