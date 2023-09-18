Rosier boğazını sıkmıştı. Bakasetas'ın röportajdaki görüntüsü gündem oldu

Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier'in Bakasetas'ın boynunu sıktıktan sonraki hali sosyal medyada gündem oldu. Trabzonsporlu taraftarlar Rosier'e tepki yağdırdı.

Rosier boğazını sıkmıştı. Bakasetas'ın röportajdaki görüntüsü gündem oldu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Derbiyi 3-0'la geçen Bordo-Mavili ekip, 3 puanın da sahibi oldu.

Maçın son bölümlerinde mücadelenin ikinci golünü kaydeden Bakasetas ile Beşiktaşlı futbolcu Rosier arasında bir tartışma yaşandı.

İki takım oyuncuları da birbirini itmeye kalkınca ortalık gerildi.

Valentin Rosier, o sırada Bakasetas'ın boğazına yapıştı ve sıkmaya başladı.

Bakasetas'ın uzun süre boğazını sıkan Rosier'e, Yunan futbolcu da karşılık verdi ve aynı tepkiyi gösterdi.

İki oyuncu da güçlükle sakinleştirilirken, Bakasetas'ın boynunda oluşan çizikler gündem oldu.

Taraftarlar Valentin Rosier'e tepki gösterdi.

''UTANÇ VERİCİ BİR DURUM''
Maç sonrası yayıncı kuruluşa röportaj veren Bakasetas'ın boynundaki kızarık ve morluklar daha belirgin bir şekilde görüldü.

Trabzonsporlu taraftarlar Rosier'in hareketinin kırmızı kart olarak gösterilmesini savundu ve Fransız futbolcuya tepki gösterdi.

Bakasetas yaptığı açıklamada, ''Sadece sarı kart ile geçiştirilmesi çok hoş olmadı. Benim takım arkadaşlarım açısından utanç verici bir durumdu. Futbol zevk alınması gereken bir oyundur. Elbette benim de yüzlerce kez yaptığım gibi savaşabilirsiniz ama bunu karşınızdakine zarar vermeden yapmalısınız. Maçın ilk 20-25 dakikasını çıkarıyorum. Genel itibarıyla Beşiktaş'ı domine ettik. İstediğimiz şansları direkt gole çevirebildik ve takımım adına 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Çünkü kendi evimizde oynadık ve puan kaybını çok fazla tolere edemeyecektik." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR PAYLAŞIM YAPTI
Daha sonra Trabzonspor Kulübü soyunma odasında Bakasetas'ın fotoğrafını paylaşarak ''Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada rakip takımın profesyonel futbolcusu Valentin Rosier’in futbolcumuz Anastasios Bakasetas’a karşı yapmış olduğu müdahale sonrası futbolcumuzun boğazında oluşan çizik ve kanama fotoğrafı ektedir.'' notunu düştü.

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