Rossi'ye İspanyol kancası. Kent geldikten sonra gözden düştü

2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'ye katılan Diego Rossi'ye İspanyol takımlarının ilgisi her geçen gün artıyor. Sarı Lacivertli yönetimin talep ettiği fiyat verilmesi halinde Uruguaylı oyuncunun satılabileceği öğrenildi.

Rossi'ye İspanyol kancası. Kent geldikten sonra gözden düştü

Editör: Ufuk Cingöz

Sezon hazırlığına Avrupa mesaisi nedeniyle erken başlayan Fenerbahçe, transfer edilecek oyuncuların yanında takımdan gönderilecek oyuncular için de nabız yokluyor. Gelecek sezon Ryan Kent'inde takıma katılmasıyla birlikte kadroda düşünülmeyen Diego Rossi'ye İspanya'dan ilgi olduğu belirtildi.

2 KULÜP PEŞİNDE
Sezon başında 5.5 milyon euro'ya bonservisi alınan Uruguaylı kanat için Fenerbahçe gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. İtalya'nın Bologna takımından gelen 4 milyon euro'luk bedeli kabul etmeyen Fenerbahçe, Rossi için en az 6 milyon euro istiyor. Bologna'nın ardından Diego Rossi'ye İspanya'dan da 2 kulübün teklif yapacağı iddia edildi.

TAKIMDAN AYRILACAK
25 yaşındaki Diego Rossi için Real Sociedad ve Real Betis'in oyuncuyla ilgilendiği ve teklif yapılacağı iddia edildi. Fenerbahçe iki İspanyol ekibine de en az 6 milyon euro'luk teklif beklediklerini söyledi. Diego Rossi'nin gelecek sezon Fenerbahçe'de kalmayacağı da neredeyse kesinleşmiş oldu.

İSTİKRAR ABİDESİ
Diego Rossi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 resmi maçta görev aldı. Rossi bu karşılaşmalarda 4 gol, 11 asistlik katkı sağladı.

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