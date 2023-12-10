Rötarlı uçakta müzik şöleniyle yolcular eğlenceli dakikalar geçirdi

Bir uçuşta meydana gelen rötar, genellikle yolcular için sıkıcı anlar demek olsa da, son zamanlarda bir grup müzisyenin keyifli performansıyla bu durumun tam tersi bir deneyim yaşandı. Uçağın beklenmedik rötarı sırasında kabin içinde bulunan birkaç yetenekli müzisyen, enstrümanlarıyla bir konser düzenleyerek yolculara beklemeye değer bir anı yaşattı. Yolcular, gerginliği unutup, müziğin ritmiyle eğlenceli dakikalar geçirirken, müzisyenlerin spontane performansı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Uçuşun gecikmesine rağmen yaşanan bu anlar, yolcularda olumlu bir izlenim bırakarak sıradışı bir uçuş deneyimi yaşamalarını sağladı.