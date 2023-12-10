Küçük çocuğun gol sevinci yarıda kaldı: "Baban yoksa sevincin bile yarım kalır"

Beşiktaşlı çocuk atılan gole sevinirken birden ağlamaya başladı. Sevinç anlarını kayda almak isterken ağladığı anları da kaya alan kişi "Baban yoksa sevincin bile yarım kalır" açıklamasıyla videoyu paylaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Küçük çocuğun gol sevinci yarıda kaldı: "Baban yoksa sevincin bile yarım kalır"

Sevinçle atılan golde coşan Beşiktaşlı çocuk, aniden gözyaşlarına boğuldu. Sevinç anlarını kaydetmeye çalışan ve videoyu paylaşan kişi, "Baban olmadan sevincin eksik kalır" ifadesiyle duygusal anları paylaştı.

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