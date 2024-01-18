Sağlık Bakanı Fahrettin Koca RSV vakalarının arttığına dikkat çekti. Yurt genelinde RSV vakalarından kaynaklı üst solunum yolu enfeksiyon salgını yaşanıyor. Peki, RSV nedir? RSV virüsü belirtileri neler?

RSV NEDİR?

"Respiratuar Sinsityal Virüs" (RSV), solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir virüs türüdür. Bu virüs, genellikle çocuklarda ve özellikle altı ay ile iki yaş arasındaki bebeklerde ciddi solunum sorunlarına yol açabilir. Ancak, RSV enfeksiyonu her yaş grubunda görülebilir ve genellikle soğuk algınlığına benzer semptomlara neden olabilir.

RSV, özellikle sonbahar ve kış aylarında yaygındır. Semptomlar arasında burun akıntısı, öksürük, ateş ve nefes almada zorlanma bulunabilir. Çoğu durumda, semptomlar hafif olup evde tedavi edilebilir. Ancak, bazı durumlarda, özellikle risk altındaki gruplardaki bireylerde (prematüre bebekler, bağışıklık sistemi zayıf olanlar) ciddi solunum problemlerine neden olabilir.

RSV, damlacık yoluyla bulaşan bir virüstür. Virüsle temas etmiş bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında, virüs havaya yayılır ve bu virüs içeren damlacıkları soluyan bir kişi enfekte olabilir.

Tedavi genellikle semptomatik destekle yapılır. Ciddi durumlarda, hastaneye yatış ve oksijen tedavisi gerekebilir. Aşılama için özel bir RSV aşısı mevcut değildir, ancak risk altındaki gruplardaki bireyler için bazen antiviral ilaçlar kullanılabilir.

RVS BELİRTİLERİ NELER?

RSV belirtileri şunları içerebilir:

- Hafiften şiddetliye kadar değişen burun akıntısı ve tıkanıklığı.

- Kuru veya balgam üreten öksürük.

- Bazı vakalarda ateş görülebilir. Ateş genellikle hafif olup, yüksek ateş nadirdir.

- Sık sık görülebilir.

- Boğazda rahatsızlık veya ağrı hissi.

- Özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda, hırıltı sesleri ve nefes darlığı görülebilir.

- Bazı vakalarda kulak enfeksiyonlarına neden olabilir.