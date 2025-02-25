RTÜK Başkanı'ndan Fatih Altaylı'ya kavgada söylenmeyecek sözler. AKP kongresi fitili ateşledi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından paylaşım yaparak, AKP'nin sloganına vurgu yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahin, "AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Adında AK, ışığında istikbal ile Türkiye yüzyılında demokrasiye ve millî iradeye güç katacak bu önemli süreçte emeği geçen herkese milletimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bazı X kullanıcıları, RTÜK'ün bağımsız bir kuruluş olduğunu ve devlet memurlarının siyaset yasağını hatırlatarak, Şahin'e tepki gösterdi.

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RTÜK Başkanı Şahin'in AKP kongresiyle ilgili paylaşımına bir tepki de gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi. Kendisine ait Youtube kanalında konuyla ilgili konuşan Altaylı, şunları söyledi:

"RTÜK Başkanı'nın tarafsız olduğunu, yasaların ön gördüğü başkanlık özelliklerine haiz olduğunu düşündün mü? Adamın en büyük hedefi Fahrettin Altun'u yiyip onun yerine geçmek. Bu adamın tarafsızlığa konsantre olacağını düşünebiliyor musun? 'Ekonomik Tetikçinin İtirafları' diye bir kitap var ya; ileride anılarını yazsa benzer bir isim kullanır. Keşke işinde doğru olup AKP'yi kutlasaydı. İşinde zaten felaket bir pozisyonda ki; AKP'yi kutlasa ne olur, kutlamasa ne olur. AKP'yi kutlayınca mı tarafsızlığına halel geldi? En basit suçudur...

Göze sokacak ki göze girsin, basit bir kutlama olmaz! Benim merak ettiğim şu: Bu dönem bir gün biter. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. AKP iktidarı da sonsuza kadar sürmeyecektir. Bahsettiğin zatlar da çok yaşlı değiller, sonrasını düşünmüyorlar mı? 'Yeterince paramız olur, o dönem gideriz' mi diyorlar? Ne olursa olsun Türkiye'de insan içine çıkamazlar, yargıdan başlarını kurtaramazlar. Belki de bundan ötürü canhıraş bir şekilde bu sistemin devam etmesini bu yüzden istiyor olabilirler."

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Altaylı'nın eleştirilerine sert bir yanıt veren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "İftira ve hakaretlerin dolayısıyla açtığımız maddi ve manevi tazminat davaları kabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın. Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin" dedi.

Şahin, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!!! Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum. Bu kadar telaş edip iftira ve hakaretlerin dozunu artırmanı da anlıyorum. İftira ve hakaretlerin dolayısıyla açtığımız maddi ve manevi tazminat davaları kabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın! Sözde tarafsız gazeteci olarak birileri kızar diye bundan sonra inşallah yaptığın anketleri de silmek zorunda kalmazsın. Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin.@fatihaltayli"