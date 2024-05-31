Ruanda’dan 5 uçak dolusu - muhtemelen gelip dönmeyecek - turist kafilesi İstanbul'a geliyor

Türkiye ile Ruanda arasında yapılan Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması 24 Haziran 2019'da Ankara'da imzalanmıştı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Konuyla ilgili Zafer Partisi’nden bomba iddia geldi. Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı sosyal medya hesabından Ruanda’dan ilk turist kafilesinin İstanbul’a geleceğini duyurdu. Parti, Pazar günü 5 uçak dolusu Ruandalının geleceğini açıkladı.

Öte yandan paylaşımda uçak biletlerinin Ruanda - İstanbul arası doluluk oranı da gösterildi.

Yapılan açıklamada "Ruanda ile yapılan anlaşma sonrası, THY'de Ruanda - İstanbul arası bilet bulmak zorlaştı. Sadece bu pazar, 5 uçak dolusu Ruandalı İstanbul'a gelecek" ifadeleri kullanıldı.

İNGİLTERE SIĞINMACILAR RUANDA’YA GÖNDERİLDİ

İngiltere'de sığınmacıların Ruanda'ya sınır dışı edilmesine yönelik yasa tasarısı parlamentodan ve kralın onayından geçti. Bu onayın ardından sığınmacıların Ruanda’ya gönderilmeye başlandığı söylenmişti.

İngiltere 2022’de "Ruanda Planı" kapsamında sığınmacıları ve ülkeye yasa dışı yollarla girenleri Ruanda’ya gönderme planını duyurmuştu.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ’TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Prof. Dr. Özgür Demirtaş da konuyla ilgili "Türkiye Ruanda ile niye turizm anlaşması imzalıyor? Ciddi ciddi soruyorum. Yetkili ve konu hakkında bilgisi olan insanlar Türkiye'ye yararının ne olduğunu yazabilirler mi? Eğer yararı yok ise anlaşma niye imzalanıyor?" sorularını dile getirdi.

Devamında ise Demirtaş bakanlık telefon geldiğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

Şimdi beni Turizm Bakanlığı Başdanışmanı Tayfun Topal arayıp bilgilendirdi. Ruanda ile yapılan anlaşma turist çekme amacı taşımıyor. Daha çok Soft Power dediğimiz, ABD ve Avrupa ülkelerinin sıklıkla kullandığı bir yöntemi içeriyor. Türkiye’nin turizm konusunda sahip olduğu deneyim paylaşımı ve verilecek eğitimleri yani Türkiye’nin bölgedeki etkisinin (şimdi olmasa bile ileride) artırılması amaçlanıyor.