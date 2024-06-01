Afgan Suriyeli Rus derken şimdi de onlar geliyor

Romanya vatandaşlarına artık vize zorunluluğu kalktı. Romanyalılar artık Türkiye’ye kimlikle giriş çıkış yapabilecek. Romanya vatandaşlarının Türkiye’ye kimlikle giriş yapabilmesi, bu ülkeden gelen turist sayısında önemli bir artış yaratacağı öngörülüyor.

Turizm sektörü yetkilileri, geçen sene 990 bin olan Rumen turist sayısının bu yıl 1,5 milyonu aşmasını tahmin ediyor.

ROMANYA'YA VİZENİN KALDIRILMASI TURİST SAYISINI ARTIRACAK

Bu düzenlemeyle beraber Romanya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısında en az yüzde 30’luk bir artışa sebep olacağını belirten uzmanlar, pasaport ve vizeye ayrılan bütçenin tatile eklenebileceğini söylüyor. Böylece, turistlerin konaklama ve alışveriş gibi harcamaları da artacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile gerçekleştirdiği görüşmede, Romanya vatandaşlarının ulusal kimlik kartları ile Türkiye’ye girebileceğini açıkladı. Bu düzenleme ile beraber Rumenler, her 180 gün içinde azami 90 gün süreyle kimlikleriyle birlikte Türkiye’ye giriş çıkış yapabilecekler. 2022’nin nisan ayında Polonya vatandaşlarına da benzer bir sistem sağlanmış ve Polonyalı turist sayısında büyük bir artış yaşanmıştı. Polonyalı turist sayısı, vize muafiyetinden sonra 2021 yılında 600 binden 2022’de 1,2 milyon kadar artmıştı. Türkiye Turizm sektörü, Romanya’dan da benzer bir artış bekliyor.