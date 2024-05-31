Turizm Bakanlığı'ndan komik Ruanda savunması. Turizmin olmadığı ülkeye turizm öğretecekmişiz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Turizm Bakanlığı'ndan komik Ruanda savunması. Turizmin olmadığı ülkeye turizm öğretecekmişiz

Türkiye ile Ruanda arasında yapılan anlaşmayla ilgili Turizm Bakanlığı Başdanışmanı Tayfun Topal açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin karar 24 Haziran 2019'da Ankara'da imzalanmıştı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması üzerine pazar günü İstanbul'a 5 uçak dolusu Ruandalının geleceği iddia edildi. THY'de Ruanda-İstanbul arası bilet bulmanın zorlaştığı öne sürüldü.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş da anlaşmayla ilgili "Türkiye Ruanda ile niye turizm anlaşması imzalıyor? Ciddi ciddi soruyorum. Yetkili ve konu hakkında bilgisi olan insanlar Türkiye'ye yararının ne olduğunu yazabilirler mi? Eğer yararı yok ise anlaşma niye imzalanıyor?" sorularını dile getirdi.

BAKANLIKTAN TELEFON GELDİ

Daha sonra bakanlıktan kendisine yapılan bilgilendirmeyi paylaşan Demirtaş şunları dedi:

Şimdi beni Turizm Bakanlığı Başdanışmanı Tayfun Topal arayıp bilgilendirdi. Ruanda ile yapılan anlaşma turist çekme amacı taşımıyor. Daha çok Soft Power dediğimiz, ABD ve Avrupa ülkelerinin sıklıkla kullandığı bir yöntemi içeriyor. Türkiye’nin turizm konusunda sahip olduğu deneyim paylaşımı ve verilecek eğitimleri yani Türkiye’nin bölgedeki etkisinin (şimdi olmasa bile ileride) artırılması amaçlanıyor.

ZAFER PARTİSİ’NDEN TEPKİ

Öte yandan anlaşmaya tepkiler art arda geldi. Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada "Ruanda ile yapılan anlaşma sonrası, THY'de Ruanda - İstanbul arası bilet bulmak zorlaştı. Sadece bu pazar, 5 uçak dolusu Ruandalı İstanbul'a gelecek" ifadeleri kullanıldı.

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