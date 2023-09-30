Rukiye'nin öldüğü kazada aile, üniversiteyi kazanan kızlarını bırakmak için yola çıkmış

Kastamonu'da otomobilin takla attığı, anne ve babası ile kardeşinin yaralandığı kazada yaşamını yitiren Rukiye Teber (18), Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi. Ailenin üniversiteyi kazanan 2 kızından Rümeysa’yı (19) Kastamonu'ya bıraktığı, Rukiye’yi de Sakarya'ya bırakmaya giderken kazanın yaşandığı bildirildi.

Rukiye'nin öldüğü kazada aile, üniversiteyi kazanan kızlarını bırakmak için yola çıkmış

Kaza, 28 Eylül'de Kastamonu- Araç ilçesi kara yolunda meydana geldi. Yılmaz Teber’in kontrolünü yitirdiği 35 HMJ 74 plakalı otomobil, takla attı. Kazada Rukiye Teber hayatını kaybederken, babası Yılmaz (45) ile annesi Tevrat (41) ve kardeşi Ahmet Ensar Teber (12) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ahmet Ensar Teber ile Yılmaz Teber tedavisinin ardından taburcu olurken, Ankara'da bir hastaneye sevk edilen Tevrat Teber'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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2 KARDEŞ DE ÜNİVERSİTE KAZANMIŞ

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Teber ailesinin Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü kazanan kızları Rümeysa ile Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazanan Rukiye’yi bırakmak için yola çıktıları belirtildi. Rümeysa Teber'i Kastamonu'ya bırakan ailenin Rukiye’de Sakarya'ya bırakmaya giderken kazanan yaşandığı bildirildi.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Rukiye Teber'in cenazesi, Kastamonu'dan alınarak Turgutlu ilçesine getirildi. Teber için bugün Şehitler Mahallesi'ndeki Şehitler Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Rukiye Teber'in babası Yılmaz, ablası Rümeysa ve kardeşi Ahmet Ensar Teber ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Teber'in cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla Turgutlu Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

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