Önce papazlara şimdi de vekillere silah eğitimi. GKRY Savunma Bakanı eşlik etti. EOKA'yı mı hortlatacaksınız

Güney Kıbrıs'ta papazlara verilen silahlı eğitimden sonra şimdi de milletvekilleri askeri eğitime alındı. Papazların silah eğitimi aldıkları basına yansımıştı. Bu gelişmenin ardından dün Rum milletvekillerinin, GKRY Savunma Bakanının refakatinde silah eğitimi aldıkları ortaya çıktı.

RUM VEKİLLERE SAVUNMA BAKANI DA REFAKAT ETTİ

Rum Meclis Savunma Komitesi’ndeki milletvekilleri, StavrovunI’deki askeri birliği ziyaret ederek Rum Savunma Bakanı Haralambos PetridisS tarafından bilgilendirildi. Rum vekiller, daha sonra Rum ordusunun mensupları eşliğinde atış talimi yaptı.

Haralambos Petridis, Savunma Bakanlığı ile Meclis Savunma Komitesi arasındaki iş birliğine dikkati çekerek, GKRY’nin savunma harcamalarının komite ve hükümetin katkılarıyla son 20 yılın en yüksek düzeyinde olduğunu belirtti. Rumların 1970’li yıllardaki kanlı katliamlarının izleri hafızalarda hâlâ tazeliğini korurken, son yaşanan skandal gelişmeler Kıbrıslı kardeşlerimize karşı yeni bir katliam hazırlığı şeklinde yorumlanıyor.