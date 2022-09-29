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  • Önce papazlara şimdi de vekillere silah eğitimi. GKRY Savunma Bakanı eşlik etti. EOKA'yı mı hortlatacaksınız

Önce papazlara şimdi de vekillere silah eğitimi. GKRY Savunma Bakanı eşlik etti. EOKA'yı mı hortlatacaksınız

Önce papazlara EOKA'yı hortlatmak için askeri eğitim veren Güney Kıbrıs yönetim şimdi milletvekillerine askeri eğitim verdiği ortaya çıktı. Rum milletvekillerine GKRY Savunma Bakanının refakat etti.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 10:57
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Rum vekiller EOKA'yı hortlatmak için silah eğitimine katıldı. GKRY Savunma Bakanı Haralambos Petridis de eşlik etti.

Önce papazlara şimdi de vekillere silah eğitimi. GKRY Savunma Bakanı eşlik etti. EOKA'yı mı hortlatacaksınız
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Güney Kıbrıs'ta papazlara verilen silahlı eğitimden sonra şimdi de milletvekilleri askeri eğitime alındı. Papazların silah eğitimi aldıkları basına yansımıştı. Bu gelişmenin ardından dün Rum milletvekillerinin, GKRY Savunma Bakanının refakatinde silah eğitimi aldıkları ortaya çıktı.

RUM VEKİLLERE SAVUNMA BAKANI DA REFAKAT ETTİ

Rum Meclis Savunma Komitesi’ndeki milletvekilleri, StavrovunI’deki askeri birliği ziyaret ederek Rum Savunma Bakanı Haralambos  PetridisS tarafından bilgilendirildi. Rum vekiller, daha sonra Rum ordusunun mensupları eşliğinde atış talimi yaptı.

Haralambos Petridis, Savunma Bakanlığı ile Meclis Savunma Komitesi arasındaki iş birliğine dikkati çekerek, GKRY’nin savunma harcamalarının komite ve hükümetin katkılarıyla son 20 yılın en yüksek düzeyinde olduğunu belirtti. Rumların 1970’li yıllardaki kanlı katliamlarının izleri hafızalarda hâlâ tazeliğini korurken, son yaşanan skandal gelişmeler Kıbrıslı kardeşlerimize karşı yeni bir katliam hazırlığı şeklinde yorumlanıyor.

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Abbas
29.09.2022 11:24
Niye anlamıyorsunuz, ABD hava desteği verecek, karada sen olacaksın, bizde Kılıçdaroğlu olmasın, niye? ABD istemiyor olabilir mi? Birde ABD ye karşıyım, yemezler!!!!!  
 
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