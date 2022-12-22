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Rus atletin Olimpiyat madalyasını geri aldılar

Rus atlet Natalya Antyukh'un 2012 yılında gerçekleştirilen Londra Olimpiyatları'nda şampiyon olduğu kadınlar 400 metre engelli yarışında doping yaptığı ortaya çıktı. Antyukh'un kazandığı altın madalya elinden alınarak yarışmayı ikincilikle bitiren ABD'li Lashinda Demus'a verildi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 04:35
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Rus atletin Olimpiyat madalyasını geri aldılar

Rus atletin Olimpiyat madalyasını geri aldılar
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Londra'da 2012 yılında düzenlenen kadınlar 400 metre engelli finalinde altın madalyaya layık görülen Rus atlet Natalya Antyukh'un doping yaptığı tespit edildi.

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, 2021'de 4 yıl men cezası alan ve 30 Haziran 2013 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki dereceleri silinen Antyukh hakkındaki yaptırımlar genişletildi.

Antyukh'un eski Moskova Doping Kontrol Laboratuvarı'nda bulunan numunelerinin yeniden analiz edilmesi sonucu 15 Temmuz 2012 ile 29 Haziran 2013 tarihleri arasındaki derecelerinin de silinmesi kararlaştırıldı.

MADALYA ELİNDEN ALINDI

Böylece 41 yaşındaki sporcunun, 2012 Londra Olimpiyatları'ndaki kadınlar 400 metre engelli finalinde kazandığı altın madalya elinden alındı.

Altın madalya, mücadeleyi 2. sırada bitiren ABD'li Lashinda Demus'a geçti.

2004 Atina Olimpiyatları'nda kadınlar 400 metrede bronz madalyası bulunan Antyukh, 400 metre engellide ise 2010'da Avrupa şampiyonu ve 2011'de dünya üçüncüsü olmuştu. (AA)

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