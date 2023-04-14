14 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Arnavutluk, Rusya'nın talebini reddetti

Arnavutluk'ta bir askeri tesise girmeye çalışırken gözaltına alınan ve Rus makamlarınca geri istenen Svetlana Timofeeva'nın iade talebi Elbasan Asliye Mahkemesi tarafından reddedildi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 17:31
Takip Et

Rus makamlarınca iadesi istenen Svetlena için Arnavutluktan red kararı

Arnavutluk, Rusya'nın talebini reddetti
+
Aa
-

Mahkeme, Timofeeva'nın Rusya'ya iade edilmeye rızası olmadığı ve Arnavutluk'ta kalmayı talep ettiği belirtildi.

Timofeeva halen Arnavutluk'ta tutuklu bulunuyor ve Rus makamları onun "Devlet sırrı teşkil eden bilgilerin yasa dışı elde edilmesi" suçundan aranan bir kişi olduğunu iddia ediyor.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İki Rus ve bir Ukraynalı vatandaşla birlikte gözaltına alınan Timofeeva, iş birliği içinde yürütülen "görevdeki memura saldırı", "gizli bilgileri verme ve bilgi edinme"den suçlanıyor. 

Elbasan Asliye Mahkemesi daha önce, iki Rus ve bir Ukraynalının güvenlik tedbiri olarak tutuklanmalarına karar vermişti ve Dıraç Temyiz Mahkemesi de Eylül ayında tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

Gözaltına alınan üç yabancı vatandaşın yargılanması sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
1
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
2
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
3
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
4
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
5
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
﻿Ünlü oyuncu İsrail ajanı çıktı
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
6
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
7
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿ Almanya'da öldürülen taksici, memleketi Samsun'da toprağa verildi
﻿ Almanya'da öldürülen taksici, memleketi Samsun'da toprağa verildi
﻿ Almanya'da öldürülen taksici, memleketi Samsun'da toprağa verildi
﻿Deprem sonrası 153 yeni mahkeme kuruldu
﻿Deprem sonrası 153 yeni mahkeme kuruldu
﻿Deprem sonrası 153 yeni mahkeme kuruldu
﻿Aziz Yıldırım'dan Kocaelispor'a büyük jest
﻿Aziz Yıldırım'dan Kocaelispor'a büyük jest
﻿Aziz Yıldırım'dan Kocaelispor'a büyük jest
﻿ Anne- kıza çarpan 12 yaşındaki çocuk polislere yalvardı ‘Babam beni öldürür, ceza yazmayın’
﻿ Anne- kıza çarpan 12 yaşındaki çocuk polislere yalvardı ‘Babam beni öldürür, ceza yazmayın’
﻿ Anne- kıza çarpan 12 yaşındaki çocuk polislere yalvardı ‘Babam beni öldürür, ceza yazmayın’
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.