Arnavutluk, Rusya'nın talebini reddetti

Mahkeme, Timofeeva'nın Rusya'ya iade edilmeye rızası olmadığı ve Arnavutluk'ta kalmayı talep ettiği belirtildi.

Timofeeva halen Arnavutluk'ta tutuklu bulunuyor ve Rus makamları onun "Devlet sırrı teşkil eden bilgilerin yasa dışı elde edilmesi" suçundan aranan bir kişi olduğunu iddia ediyor.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İki Rus ve bir Ukraynalı vatandaşla birlikte gözaltına alınan Timofeeva, iş birliği içinde yürütülen "görevdeki memura saldırı", "gizli bilgileri verme ve bilgi edinme"den suçlanıyor.

Elbasan Asliye Mahkemesi daha önce, iki Rus ve bir Ukraynalının güvenlik tedbiri olarak tutuklanmalarına karar vermişti ve Dıraç Temyiz Mahkemesi de Eylül ayında tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

Gözaltına alınan üç yabancı vatandaşın yargılanması sürüyor.