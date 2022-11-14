Arnavutluk’ta kripto para operasyonu. 100 binden fazla kişiyi dolandıran çete çökertildi

İspanya jandarması ve Katalonya yerel polisinden verilen bilgilerde, Almanya, İsveç, Finlandiya, Letonya, Ukrayna, Gürcistan ve Arnavutluk polisinin de katıldığı 8-9 Kasım'da gerçekleşen operasyonlarda kripto para dolandırıcılığıyla 2 milyar 400 milyon avrodan fazla kazanç sağlayan bir şebekenin çökertildiği kaydedildi.

Operasyonlar kapsamında Arnavutluk'un 3 kentinde suç şebekesinin iki üst düzey sorumlusunun gözaltına alındığı, 16 kişinin de soruşturulduğu aktarıldı.

100 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

Söz konusu örgütün 17 bini İspanya'da olmak üzere Avrupa'da 100 binin üzerinde kişiyi kripto parayla dolandırdığı belirtildi.

Polis operasyonlarında 15 çağrı merkezine baskın yapıldığı, 355'ten fazla bilgisayar, cep telefonu ve ilgili bilgileri içeren diğer elektronik malzemelerin ele geçirildiği açıklandı.

Arnavutluk merkezli faaliyet gösteren örgütün, sahte brokerlar aracılığıyla finans dünyası hakkında büyük bilgiye sahipmiş gibi davrandığı ve küçük yatırımcılara büyük paralar vadederek sahte internet siteleriyle mağdurlarını seçip, dolandırdığı bilgisi paylaşıldı.

Dolandırıcıların, ilk başta 250 avrolarla başlayan yatırımcıları büyük paralar kazanmış gibi gösterip güvenlerini kazandıktan sonra daha büyük para yatırmalarını sağladığı, paralarını çekmek isteyenlerden de vergi ödemesi veya sistem arızası gerekçeleriyle daha fazla para yatırmalarını istediği kaydedildi. (AA)

THODEX VURGUNCUSU DA ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI

Türkiye'de binlerce kişiyi dolandıran Faruk Fatih Özer’in Thodex kripto para uygulaması üzerinden müşterileri dolandırıp Arnavutluk’a kaçmış, orada yakalanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmış, hazırlanan 268 sayfalık iddianamede Faruk Fatih Özer ile ağabey Güven Özer ve Abla Serap Özer’in de aralarında bulunduğu 21 kişi sanık, 2027 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) bünyesinde işlenen suçlardan toplam 356 milyon TL değerinde zarar oluştuğu kaydediliyor.

İddianamede 21 sanığın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından toplamda 12 bin 164 yıldan 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

İddianamede yer verilen MASAK raporunda, Thodex platformunun müştekilerin iş ve işlemler nedeniyle hileli davranışlarla aldatıldığı kaydedildi. Thodex platformu kullanıcısı sözleşmesinde müşterilerine kripto varlık alım satımı ve TL ile kripto varlık alımı satımı ve kripto varlık saklama hizmeti vadettiğine yer verilen raporda, şirketin müşterilerine gerçekte var olmayan sistemde kaydı olarak oluşturulan varlıkları sattığı vurgulandı.