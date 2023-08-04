Rus savaş gemisi Karadeniz'de vuruldu

Ukrayna- Rusya çatışmaları sürerken, Kiev'in Rusya topraklarına düzenlediği saldırılar da hızlandı. Ukrayna son olarak Rusya'nın donanmasını İDA'larla hedef aldı.

Rus savaş gemisi Karadeniz'de vuruldu

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk Limanı'nda patlamalar yaşandı. Rusya, Ukrayna'ya ait insansız deniz araçlarının liman yakınlarındaki üsse saldırdığını ve başarısız olduğunu duyurdu.

Novorossiysk, Rusya'nın Karadeniz'deki en büyük ticari limanlarından. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda liman çevresinden patlama sesleri geliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı da bölgedeki donanmaya iki insansız deniz aracıyla yapılan Ukrayna saldırısının püskürtüldüğü belirtildi.

Açıklamada deniz dronelarının tespit edildiği ve donanmanın dış limanını koruyan Rus gemilerince imha edildiği aktarıldı.

Eğer doğrulanırsa bu, Ukrayna'nın Rusya'nın ana ticari limanlarından birine yönelik ilk saldırısı olacak.

Rusya ayrıca Kırım üzerinde 10 Ukrayna İHA'sını düşürdüğünü de açıkladı.

Limanda petrol tankerlerine yükleme yapan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun açıklamasına göre, saldırının ardından limandaki gemicilik faaliyetleri durduruldu.

Ukrayna henüz bu konuda bir açıklama yapmadı.

Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından son haftalarda Karadeniz'deki çatışmalar arttı.

Rusya bu haftanın başında Ukrayna'nın Odesa ve Çornomorsk limanlarının yanı sıra Tuna Nehri'ndeki bazı limanlarına da saldırdı.

BBC'nin güncel bir araştırması, Ukrayna'nın bugüne kadar Rus gemilerine İDA'larla en az 10 saldırı düzenlemiş olabileceğini ortaya koymuştu.

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