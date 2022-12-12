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Rus savaş uçağı Norveç uçağına eşlik etti

Rusya'ya ait savaş uçağı, Barents Denizi'nde Norveç savaş uçağına eşlik etti.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 21:21
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Rus savaş uçağı Norveç uçağına eşlik etti

Rus savaş uçağı Norveç uçağına eşlik etti
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Norveç Hava Kuvvetlerine ait P-3C Orion uçağının Barents Denizi üzerinde uçuş yaptı.

Söz konusu uçağın Rus sınırlarına yakınlaştığı ve bu nedenle Rus "Mig-31" tipi savaş uçağının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Rus uçağı, Barents Denizi'nin sularında Norveç uçağına eşlik etti." bilgisi verildi.

Rusya'nın devlet sınırının ihlal edilmesine izin verilmediği vurgulanan açıklamaya göre, Rus uçağın, hava sahasının kullanımı ile ilgili uluslararası kurallara uygun şekilde uçuş yaptı.

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