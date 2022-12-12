Rus savaş uçağı Norveç uçağına eşlik etti

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Norveç Hava Kuvvetlerine ait P-3C Orion uçağının Barents Denizi üzerinde uçuş yaptı.

Söz konusu uçağın Rus sınırlarına yakınlaştığı ve bu nedenle Rus "Mig-31" tipi savaş uçağının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Rus uçağı, Barents Denizi'nin sularında Norveç uçağına eşlik etti." bilgisi verildi.

Rusya'nın devlet sınırının ihlal edilmesine izin verilmediği vurgulanan açıklamaya göre, Rus uçağın, hava sahasının kullanımı ile ilgili uluslararası kurallara uygun şekilde uçuş yaptı.