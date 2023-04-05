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Doğan Holding o şirketini Ruslara sattı

Doğan Holding, Aytemiz Akaryakıt'ın hisselerini Rus şirkete sattı. Rusya’nın önde gelen petrol ve doğal gaz şirketi Tatneft, Aytemiz Akaryakıt’ı satın aldı. KAP'a bildirilen rakama göre satış 320 Milyon dolara gerçekleşti. Doğan Holding bu satıştan yaklaşık 96,7 milyon dolarlık büyük kâr elde etti.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 11:01
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Rus Tatneft Doğan Holding'in o şirketini satın aldı

Doğan Holding o şirketini Ruslara sattı
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Doğan Holding'in yüzde 50'sine sahip olduğu Aytemiz Petrol Ruslar'a satıldı. Türkiye’de yıllardır faaliyet gösteren Aytemiz Akaryakıt, 320 milyon dolar bedel ile Rus merkezli petrol ve doğal gaz şirketi Tatneft tarafından satın alınması için prensip anlaşmasına varıldı. Aytemiz’deki hisselerin yüzde 50’sine sahip olan Doğan Holding tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre satış bedeli 320 milyon dolar oldu.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Doğan Holding tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Aytemiz’de sahip olunan yüzde 50 oranındaki hissenin devri için Doğan Holding 160 milyon dolar alacak.

DOĞAN HOLDİNG AYTEMİZ'İ 2015'TE SATIN ALMIŞTI

Doğan Holding bu satıştan 96,7 milyon dolarlık büyük bir  kâr elde etti. Doğan Holding tarafından KAP’a yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

“Aytemiz Akaryakıt'ın 800.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu % 50 oranındaki, toplam 400.000.000 Türk Lirası itibari değerde 400.000.000 adet payın tamamının; Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirketimiz ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan PJSC Tatneft n.a. V.D. Shashin'e ("Alıcı") yapılan pazarlıklar neticesinde toplamda (uyarlamaya tabi) 160.000.000 USD bedel ("Satış Bedeli") ve ‘Pay Devir Sözleşmesi' üzerinde mutabık kalınan diğer koşullar ile satılmasına ("İşlem"),

İşlem'in Tarafları arasında, 04.04.2023 tarihinde imzalanan "Pay Devir Sözleşmesi" doğrultusunda, Aytemiz Akaryakıt sermayesinin toplamda %100'ünü temsil eden payların; yapılan pazarlıklar neticesinde, PJSC Tatneft n.a. V.D. Shashin'e, toplamda (bazı kapanış uyarlamalarına tabi olarak) 320.000.000 USD bedel ("Satış Bedeli") (Şirketimize düşen yine bazı kapanış uyarlamalarına tabi olarak 160.000.000 USD) ve 04.04.2023 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi' üzerinde mutabık kalınan diğer koşullar ile satılmasına karar verilmiş bulunmaktadır.”

 

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