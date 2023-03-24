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Rus uçaklarına ikmal ambargosu

Londra merkezli Middle East Eye adlı internet sitesinin iddiasına göre, Aralında TAV Havalimanları'nın da bulunduğu Türkiye'nin en büyük havalimanı ve yer hizmetleri sunan firmalarının bazıları, Rusya'ya ait uçaklara hizmet vermeyi durdurdu.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 13:41
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Rus uçaklarına ikmal ambargosuyla darbe

Rus uçaklarına ikmal ambargosu
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Londra merkezli haber sitesi Middle East Eye'a göre,  Türkiye'nin en büyük havalimanı yer hizmetleri firmalarından bazıları, Rus havayollarına ait batı yapımı uçaklara hizmet vermeyi durdurdu.

Havacılık sektöründen konuya yakın kaynaklar, Türkiye'nin en büyük yer hizmeti sağlayıcısı Havaş'ın yanı sıra Türk Yer Hizmetleri'nin (TGS) Rus şirketlerinin kullandığı ABD yapımı Boeing ve Avrupa Airbus uçaklarına hizmet vermeyi durdurduğunu söyledi. .

Havaş'ın sahibi olan TAV Havalimanları, İstanbul, Ankara ve Antalya havalimanlarının yanı sıra uçak hizmeti veriyor. Havaş ayrıca TGS'nin yüzde 50 hissesine sahip. 

Kaynaklar, bazı büyük Türk şirketlerinin de Rus uçaklarına yakıt ikmal hizmeti vermeyi bırakacağını da ifade ediyorlar.

ABD'li yetkililer Ocak ayında Türk yetkililerini ve özel sektörü, Türk firmalarının Rusya ve Beyaz Rusya'dan Türkiye'ye uçan ABD yapımı uçaklara yakıt ikmali ve yedek parça gibi hizmetler vermeleri halinde hapis, para cezası ve ihracat ayrıcalıklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya oldukları konusunda uyardı.

ABD yaptırımlarına göre yüzde 25'ten fazlası ABD menşeli teknoloji ile birleştirilmiş Rusya veya Beyaz Rusya'ya bağlı uçaklara diğer ülkeler tarafından bakım hizmeti verilmesi yasak.

Listede Aeroflot, Rossii, S7, Utair Airlines, Red Wings, Nordwind ve Yamal'ın yanı sıra Belarus havayolu şirketi Belavia'nın da aralarında bulunduğu Rus havayollarına ait 170 uçak yer alıyor. 

Kaynaklar, Havaş'ın Rus uçaklarına yönelik yer hizmetleri vermeyi bıraktığını ancak daha küçük firmaların bu hizmetleri vermeye devam ettiğini bildirdi.

Rus Kommersant gazetesi geçen hafta sadece iki uçağa yakıt ikmali yapılmadığını ve uçakların 16 Mart'ta Antalya ve İstanbul'dan Rusya'ya geri döndüğünü söyledi.

MEE'nin kaynakları, Türkiye'nin küçük yer hizmeti şirketlerinden biri olan Fugo'nun  yaptırım uygulanan Rus uçaklarına hizmet vermeye başlayabileceği tahmininde bulundular. MEE'nin ulaştığı açık kaynak verilerine göre Fugo, Antalya havaalanında Aeroflot gibi beş Rus uçağına hizmet veriyor . 

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Cuma günü Ankara'da Türk yetkililerle bir toplantı düzenlediğini ve Türkiye'deki Rus uçaklarına yakıt ikmali konusu da dahil olmak üzere yaz öncesinde operasyonel konuları tartıştığını söyledi.

Yapılan istişarelerde, Rus ve Türk havayollarının uçuşlarının işletilmesi konusunun iki ülke havacılık otoritelerinin sürekli kontrolü altında olduğu kaydedildi.

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