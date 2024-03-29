Rusya 130 bin kişiyi daha askere aldı

Ukrayna’yı işgale devam eden Rusya’da yüz binlerce kişi askere alındı.

Tass'da yer alan habere göre Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Organizasyon ve Seferberlik Dairesi Başkan Yardımcısı Vladimir Tsimlyansky, Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın geçen sonbaharda askere aldığı asker sayısının 130 bin olduğunu belirtti.

Tsimlyansky, "Rusya, başkanlık kararnamesiyle belirlenen hedefe tam ve zamanında ulaştı. Silahlı Kuvvetler, diğer birlikler ve askeri oluşumlarda toplam 130.000 askeri personeli askere aldı. Zorunlu askerlik kampanyası, bilimsel ve bilimsel üretim birimlerine özel önem verdi." dedi.

YARDIM VE TAŞIMA HİZMETLERİ

Askerliğe gönderilen tüm vatandaşlara toplanma yerlerinde belirlenmiş olan harçlıklardan yararlandığı belirtildi. Tsimlyansky, askerlerin birliklere gönderilmesi için 200'den fazla sivil havacılık seferi, 14 askeri uçak seferi ve 10 askeri tren seferinin yapıldığını ifade etti. Sivil ve askeri havacılık uçuşları ile askeri ve yolcu trenlerinin, 120.000'den fazla askeri taşıdığı kaydedildi.