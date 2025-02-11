Rusya, 5,6 milyar dolarlık ticaret fazlası açıkaldı

Rusya Merkez Bankası'nın açıkladığı son veriler, ülkenin dış ticaretinde önemli bir değişim yaşandığını ortaya koyuyor. Aralık 2024 döneminde kaydedilen 5,6 milyar dolarlık ticaret fazlası, geçen yılın aynı döneminde elde edilen 10,9 milyar dolara kıyasla ciddi oranda daralma gösterdi. Bu durum, ticaret dengesinin Ağustos 2020’den bu yana en düşük seviyeye inmesi ve Aralık ayı için 2002’den beri görülmeyen bir performansa işaret ediyor.

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İhracatta ise dramatik bir gerileme söz konusu. Yıllık bazda %19,2’lik düşüşle ihracat 31,3 milyar dolara geriledi. Bu çarpıcı azalma, büyük oranda Çin’in enerjiye yönelik talebindeki yavaşlamadan kaynaklanıyor. Çin, 2022’den bu yana Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlar sonrasında Rusya’nın ağır sanayi ve enerji ürünlerinin ana pazarı haline gelmiş durumda. Enerji ihracatı, Rusya ekonomisinin belkemiğini oluştururken, bu talep daralması ülkenin ekonomik görünümüne ciddi darbe vurdu.

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Öte yandan, ithalat da %7,5 oranında düşüş yaşayarak 25,7 milyar dolara geriledi. Beş ayın ardından ilk kez kaydedilen bu daralma, ülke ekonomisindeki zayıflamanın ve ruble’nin hızla değer kaybetmesinin bir sonucu olarak görülüyor. Ekonomistler, zayıflayan yerel para biriminin ve artan enflasyonun, hane halkı ile işletmelerin satın alma gücünü olumsuz yönde etkilediğini belirtiyor.

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Bu gelişmeler, Rusya’nın Batı yaptırımlarının yanı sıra küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların da etkilerini gözler önüne seriyor. Enerji fiyatlarındaki belirsizlik ve Çin pazarındaki talep düşüklüğü, ülkenin ihracat gelirlerini ciddi anlamda daraltırken, ithalattaki azalma da yerli ekonomideki daralmayı pekiştiriyor. Uzmanlar, bu durumun, Rusya’nın ticaret stratejilerinde köklü değişikliklere gitmesine neden olabileceğini ifade ediyor.

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Ayrıca, uluslararası finansal piyasalarda yaşanan çalkantılar, bölgesel ekonomik belirsizlikler ve uzun süredir devam eden yaptırımlar, Rusya’nın ticaret dengesi üzerinde ek baskı oluşturuyor. Ruble’nin sürekli değer kaybetmesi, hem ticaret hacmini hem de yabancı ve yerli yatırımcıların güvenini sarsarken, ekonomi yetkilileri konuyla ilgili acil önlemler almaya çalışıyor. Bu çerçevede, alternatif pazarların araştırılması, ticaretin çeşitlendirilmesi ve ekonomik reformların hızlandırılması gibi stratejiler gündeme geliyor.

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Uzman ekonomistler, mevcut durumun kısa vadeli bir dalgalanma olabileceğini öne sürse de, uzun vadede yapısal reformların ve uluslararası iş birliklerinin artırılmasının önemine dikkat çekiyor. Rusya’nın dış ticarette karşılaştığı bu zorlukların, hem ülkenin iç piyasasında hem de küresel ticaret düzeninde yankı bulması beklenirken, gelecekteki ekonomik politikaların belirlenmesinde bu verilerin kritik rol oynayacağı vurgulanıyor.

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