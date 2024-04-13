Rusya açıkladı: Askeri sanayi ve yakıt enerji unsurlarını vurduk

Kaynak: AA
Rusya açıkladı: Askeri sanayi ve yakıt enerji unsurlarını vurduk
Rusya, son bir haftada Ukrayna'da askeri sanayi ve yakıt enerji unsurlarını vurduklarını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna-Rusya savaşındaki faaliyetleriyle ilgili bilgilere yer verildi.

Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Kiev rejiminin Rus petrol, gaz ve enerji unsurlarına zarar verme girişimlerine yanıt olarak 6-12 Nisan'da Ukrayna'nın askeri sanayi ve yakıt enerji alanındaki unsurlarına yönelik havadan, denizden ve karadan yüksek hassasiyetli silah ve İHA ile yoğun ve 47 grup saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 583 uçak, 270 helikopter, 20 bin 604 İHA, 500 hava savunma füze sistemi, 15 bin 761 tank ve zırhlı araç, 1266 çok namlulu roketatar, 8 bin 836 obüs ve havan topu ile 20 bin 910 özel askeri araç imha edildi."

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