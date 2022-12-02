Rusya Başbakan Yardımcısından petrol açıklaması

G7 ülkelerinin Rus petrolüne fiyat sınırı anlaşmasını en geç pazartesi günü duyurulacağı belirtilirken, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Batılı ülkelerin Rus petrolüne yönelik yaptırımlarının aralık ayına yönelik petrol sevkiyatını etkilemeyeceğini belirterek, “Ocak ayına ilişkin sözleşme görüşmeleri ise sürüyor. Piyasada çok belirsizlik var ancak petrolümüze yönelik küresel talep var ve bu talebin süreceğine inanıyoruz” dedi.

Novak, Rusya ile Özbekistan arasındaki hükümetler arası görüşmelere katılmak için bulunduğu Semerkant’ta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rus petrolüne yönelik Avrupa Birliği'nin (AB) 5 Aralık'ta yürürlüğe girecek yeni yaptırımlarını ve olası tavan fiyat uygulamasını değerlendiren Novak, “Aralık ayına ilişkin sevkiyat anlaşmaları ve sözleşmeler, ekim ve kasım başında yapılmıştı. Bu nedenle petrol sevkiyatında aralıkta bir değişiklik beklemiyoruz. Sözleşmeler yerine getiriliyor.” diye konuştu.

Aralık sonrası dönem için belirsizliklerin olduğuna işaret eden Novak, “Ocak ayına ilişkin sözleşme görüşmeleri ise sürüyor. Piyasada çok belirsizlik var ancak petrolümüze yönelik küresel talep var ve bu talebin süreceğine inanıyoruz.” dedi.

ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada gibi ülkeler, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rus petrolü ithalatını durdururken, AB de Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin 5 Aralık itibarıyla tamamen kesilmesine karar vermişti.

Batılı ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat da uygulaması beklenen bu süreçte, belirlenecek fiyat sınırı üzerinden Rusya’dan petrol alınmasına yaptırım uygulanacak.

Rus yetkililer daha önce tavan fiyat uygulamasına katılacak ülkelere petrol satmayacağını duyurmuştu.