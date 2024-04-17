Rusya, Çernihiv’i vurdu: 14 ölü, 61 yaralı

Rusya, Ukrayna'nın Çernihiv kentine füzeli saldırı düzenledi. Konuyla ilgili Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden açıklama geldi.

Düzenlenen saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, “Çernihiv’de Rus füze saldırısının ardından kurtarma operasyonu devam ediyor. Maalesef ölü sayısı artabilir. Ukrayna yeterli hava savunma teçhizatına sahip olsaydı ve dünyanın Rus terörüne karşı koyma kararlılığı yeterli olsaydı bunlar yaşanmazdı. Mağdurlara gerekli yardım sağlanıyor. Polis memurları hasarlı binaları kapı kapı dolaşarak ziyaret ediyor ve yaralılara yardım ediyor. Psikologlar çalışmalarına devam ediyor. Çernihiv bölgesindeki İçişleri Bakanlığı çalışanları yaralıların ihtiyaçları için kan bağışı organize etti” denildi.

Servis, hayatını kaybedenler arasında iki çocuğun da bulunduğunu bildirdi.