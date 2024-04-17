Rusya, Çernihiv’i vurdu: 14 ölü, 61 yaralı

Kaynak: DHA
Rusya, Çernihiv’i vurdu: 14 ölü, 61 yaralı
Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya’nın Çernihiv kentine düzenlediği saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 61 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Rusya, Ukrayna'nın Çernihiv kentine füzeli saldırı düzenledi. Konuyla ilgili Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden açıklama geldi.

Düzenlenen saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, “Çernihiv’de Rus füze saldırısının ardından kurtarma operasyonu devam ediyor. Maalesef ölü sayısı artabilir. Ukrayna yeterli hava savunma teçhizatına sahip olsaydı ve dünyanın Rus terörüne karşı koyma kararlılığı yeterli olsaydı bunlar yaşanmazdı. Mağdurlara gerekli yardım sağlanıyor. Polis memurları hasarlı binaları kapı kapı dolaşarak ziyaret ediyor ve yaralılara yardım ediyor. Psikologlar çalışmalarına devam ediyor. Çernihiv bölgesindeki İçişleri Bakanlığı çalışanları yaralıların ihtiyaçları için kan bağışı organize etti” denildi.

Servis, hayatını kaybedenler arasında iki çocuğun da bulunduğunu bildirdi.

rusya-cernihivi-vurdu-14-olu-61-yara-41174.jpg

rusya-cernihivi-vurdu-14-olu-61-yara-41174-2.jpg

rusya-cernihivi-vurdu-14-olu-61-yara-41174-1.jpg

rusya-cernihivi-vurdu-14-olu-61-yara-41174-3.jpg

rusya-cernihivi-vurdu-14-olu-61-yara-41174-4.jpg

Son Haberler
Özgür Özel'den Erdoğan'la yüz yüze görüşme mesajı Gündem
Özgür Özel'den Erdoğan'la yüz yüze görüşme mesajı
Son dakika… Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın Gündem
Son dakika… Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili olacak Gündem
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili olacak
Aziz Yıldırım ve Ali Koç barışacak Spor
Aziz Yıldırım ve Ali Koç barışacak
Otomotiv sektöründen 3,7 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihracatı Ekonomi
Otomotiv sektöründen 3,7 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihracatı
Aracından çıkan şeyi görünce polisi arayıp kendisini ihbar etti Gündem
Aracından çıkan şeyi görünce polisi arayıp kendisini ihbar etti
Kaldırdığı ağırlıkla dünyayı kendisine hayran bıraktı. 9 yaşındaki kız dünyaları kaldırdı Spor
Kaldırdığı ağırlıkla dünyayı kendisine hayran bıraktı. 9 yaşındaki kız dünyaları kaldırdı