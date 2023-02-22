Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin'in en kıdemli diplomatı Vang Moskova'da görüştü

Başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda yapılan görüşmenin başında konuşan Putin, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda ilerlediğine işaret ederek “Rusya ile Çin arasındaki ilişkiler, önceki yıllarda planladığımız gibi devam ediyor. Her şey ileriye dönük ve yeni kilometre taşlarını geride bırakıyoruz.” dedi.

Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin, uluslararası alanda da öneme sahip olduğunu vurgulayan Putin, “Günümüzde uluslararası ilişkiler, çift kutuplu sistemin çökmesinden sonra daha iyi bir duruma gelmedi. Çin ile Rusya arasındaki işbirliği, uluslararası durumu istikrara kavuşturmak için son derece önemli.” diye konuştu.

Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024'te 200 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini belirterek söz konusu hacmin geçen yıl 185 milyar doları aştığının altını çizdi.

Rusya ile Çin’in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü nezdinde işbirliğini de sürdürdüğünü anlatan Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in de yakın zamanda Rusya’yı ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.