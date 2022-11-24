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Lavrov'dan, AP'nin 'Rusya' kararına tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Parlamentosunun (AP) Rusya'yı "terörü destekleyen ülke" olarak tanıyan kararına tepki gösterdi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 12:49
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan Avrupa Parlamentosunun Rusya'yı terörü destekleyen ülke olarak tanıyan kararına tepki

Lavrov'dan, AP'nin 'Rusya' kararına tepki
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Rossiya-1 devlet kanalına açıklamalarda bulunan Lavrov, AP'nin söz konusu kararını değerlendirirken, "Bence bu, aklı başında herkes için aşikardır ama tıp eğitimim yok." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da kararla ilgili "Avrupa Parlamentosunu 'aptallığın sponsoru' olarak tanımayı teklif ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Avrupa Parlamentosu, dün, "insanlık dışı ve zalimce eylemler" düzenleme suçlamasıyla Rusya'yı "terörü destekleyen ülke" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmişti.

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