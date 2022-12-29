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Rusya: Ermenistan’ın barış gücü talebinde Azerbaycan’ın da onayı alınmalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ermenistan’ın barış gücü talebinde Azerbaycan’ın da onayı alınmalı" dedi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 16:04
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Rusya: Ermenistan’ın barış gücü talebinde Azerbaycan’ın da onayı alınmalı

Rusya: Ermenistan’ın barış gücü talebinde Azerbaycan’ın da onayı alınmalı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ermenistan ve Azerbaycan ile ilişkilerine dair yeni açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya’nın arabuluculuk çabalarını sürdürdüğünü söyleyerek, "Rusya, mevcut üçlü anlaşmalar çerçevesinde hareket ederek arabuluculuk çabalarını sürdürüyor ve yapmaya devam edecek. Laçın Koridoru etrafındaki mevcut gerilimi endişe verici buluyoruz. Uluslararası barış gücü, çatışmanın iki tarafının da onayı olursa dahil olabilir ve bu durumda sadece Ermenistan’ın değil, Azerbaycan’ın da onayının alınması gerekiyor. Ermenistan bizim en yakın müttefiklerimizden biri, Azerbaycan ise bizim çok değerli ve sevgili ortağımızdır" ifadelerini kullandı.

"Laçin Koridoru, Rus barış gücünün kontrolünden çıktı"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Laçin Koridoru’nda görev alan Rus Barış Gücü birlikleri hakkında yaptığı açıklamada, "Şu anda en acil konu Laçin Koridoru’nda yaşadığımız kriz. Burası Dağlık Karabağ’daki, Rus Barış Gücü birliklerinin sorumluluk alanında. Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan liderlerinin 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildirisine göre Laçin Koridoru Rus Barış Gücünün kontrolünde bulunmalı. Azerbaycan, yolcu ve yüklerin sorunsuz şekilde geçişini garanti etmeliydi. Fakat şu anda Laçin Koridoru, Rus Barış Gücü birliklerinin kontrolünde değil. Elbette bu durumu ve mevcut seçenekleri istişare etmek isterim" ifadelerini kullanmıştı.

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