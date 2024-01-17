Rusya Harkiv'i vurdu. 17 yaralı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yaklaşık 2 yıldır devam ediyor. Yeni yılla birlikte Rusya'nın saldırganlığı ise daha da artmış durumda.

Rus birlikleri Ukrayna'nın en büyük 2. şehri olan Harkiv'i hedef aldı. S-300 füzeleri ile şehri vuran Ruslar, Ukraynalıların yaşadıkları konutları hedef aldı.

Saldırılarda 2'si ağır olmak üzere 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

10 tane binanın ağır hasar aldığı saldırıda, füzelerden birinin tıp merkezine isabet ettiği açıklandı.

Moskova'dan Harkiv'e yapılan saldırıyla ilgili henüz bir yorum yapılmadı ancak Savunma Bakanlığı, hava savunmasının Harkiv'e yaklaşık 80 km uzaklıktaki Rusya'nın Belgorod bölgesi üzerinde yedi Ukrayna füzesini ve dört insansız hava aracını imha ettiğini söyledi.