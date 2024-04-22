Rusya, Harkiv Televizyon Kulesi'ne saldırdı

Rusların 2 ve 29 Mart’ta Harkiv’deki enerji santralini vurması üzerine Harkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov "Harkiv'in ikinci bir Halep olmaktan korumamız gerekiyor” demecinin üzerinden bir hafta bile geçmemişken şehir, yeni bir saldırıyla sarsıldı.

Ruslar bu kez de Harkiv'deki televizyon kulesini hedef aldı. Yerel medyada yayılan videolarda saldırı sonrası televizyon kulesinden dumanların yükseldiği ve kulenin kısa bir süre içerisinde çöktüğü gözüküyor.

Şehrin belediye başkanı Terekhov tarafından yapılan ilk açıklamada kulenin kullanılamaz olduğu ve şehirdeki sinyal ağında ciddi problemler yaşandığı bildirildi.

KULE DAHA ÖNCE DE HEDEF ALINMIŞTI

Harkiv Televizyon Kulesi son saldırıdan yaklaşık iki sene önce de Rusların hedefi olmuştu. 6 Mart 2022'de Rus Su-3 savaş uçağından atılan sekiz FAB-500 bombasıyla vurulan kuledeki idari bölüm ve kuleyi taşıyan metal taşıyıcılar hasar görmüştü. Bombardımanı gerçekleştiren Rus savaş uçağı saldırının hemen ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürülmüş, pilot uçaktan atlayarak kurtulmuştu. Ukrayna Ulusal Muhafızları tarafından gözaltına alınan Rus pilot Ukrayna'da 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.