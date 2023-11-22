Rusya ile Çin arasındaki ticaret 300 milyar dolara çıkacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov, Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin büyümeye devam ettiğini ve 2030’da 300 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Bu hafta Pekin'de düzenlenen Rusya-Çin hükümetlerarası komisyonu toplantısında konuşan Belousov, Çin'in uzun süredir Rusya'nın başlıca ticaret ortakları arasında yer aldığını ve iki ülke için yatırım fırsatlarının kapsamının genişlediğini söyledi.

Başbakan yardımcısı, iki ülke arasındaki ticaretin bu yıl, daha önce yalnızca 2024 yılında ulaşılması beklenen 200 milyar dolarlık hedefi aşacağını da söyledi.

Çin gümrük verilerine göre Rusya ile Çin arasındaki ticaret cirosu 2023 yılının ilk üç çeyreğinde %29,5 artarak yaklaşık 176,4 milyar dolara ulaştı.