Rusya ile Norveç karşılıklı olarak diplomatların sınır dışı edildiğini duyurdu

Rusya ve Norveç arasında yapılan takasla birlikte 15 Rus diplomata karşılık 10 Norveçlinin sınır dışı edildiği duyuruldu.

Rusya ile Norveç karşılıklı olarak diplomatların sınır dışı edildiğini duyurdu

Rusya, Ukrayna'daki taarruzun başlamasından bu yana ilişkilerin tamamen kötüleşmesi nedeniyle Nisan ortasında Oslo'daki büyükelçiliğinde casusluk yaptıklarından şüphelenilen on beş çalışana yanıt olarak on Norveçli diplomatın bugün sınır dışı edildiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Çarşamba günü Norveç büyükelçisi Robert Kvile'yi çağırdığını ve "misilleme tedbirlerinin bir parçası olarak" bu sınır dışı etme olaylarını kendisine bildirdiğini söyledi.

Bakanlık ayrıca, Rus diplomatların Oslo tarafından sınır dışı edilmesine karşı "şiddetli bir protesto" dile getirdiğini ve bu "düşmanca hareketin'' zaten kritik derecede düşük seviyede olan ilişkileri daha da kötüleştirmesinden üzüntü duyduğunu açıkladı.

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