Rusya ile Norveç karşılıklı olarak diplomatların sınır dışı edildiğini duyurdu

Rusya, Ukrayna'daki taarruzun başlamasından bu yana ilişkilerin tamamen kötüleşmesi nedeniyle Nisan ortasında Oslo'daki büyükelçiliğinde casusluk yaptıklarından şüphelenilen on beş çalışana yanıt olarak on Norveçli diplomatın bugün sınır dışı edildiğini duyurdu .

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Çarşamba günü Norveç büyükelçisi Robert Kvile'yi çağırdığını ve " misilleme tedbirlerinin bir parçası olarak " bu sınır dışı etme olaylarını kendisine bildirdiğini söyledi.