Rusya Merkez Bankası da faiz artırdı

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkede enflasyon beklentilerinin artışını sürdürdüğü kaydedildi ve politika faizinin 100 baz puan artırılarak, yüzde 7,5'tan 8,5'a çıkarıldığını açıkladı
Ülke içindeki talebin üretim kapasitesini aştığına işaret edilen açıklamada, bu durumun ekonomide enflasyon baskısını artırdığı belirtildi.
Enflasyonun 2024'te yüzde 4 seviyesine düşürülmesine yönelik hedefin hala geçerli olduğu vurgulanan açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,5 seviyesine yükseltme kararı almıştır." denildi.
Piyasa beklentileri de Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 8 ila 8,5 seviyesine yükselteceği yönündeydi.
Açıklamada, ekonominin bu yıl yüzde 1,5 ila 2,5 seviyesinde büyümesinin beklendiği belirtildi.
Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını Şubat 2022'de yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkarmasının ardından faiz indirim sürecine girmiş ve Eylül 2022'de gerçekleştirdiği toplantıda da faizi yüzde 7,5'e çekmişti.