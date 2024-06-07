Rusya Merkez Bankası haziranı pas geçti

Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 16 seviyesinde bırakarak piyasanın beklentisi beklentisini karşıladı.

Böylece Rusya'da üst üste dördüncü toplantıda da faiz sabit bırakmış oldu.

Hükümet harcamalarının artış göstermesiyle birlikte, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ekonomik büyüme, yerel talep ve fiyat artışlarının merkez bankasının beklentilerini sürekli olarak aşması sebebiyle daha şahin bir tutum sergilemeye başlamıştı.

Rusya Merkez Bankası mayısta enflasyonun yavaşlamasının talepte bir soğuma gerektirdiğini, bunun da sıkı parasal koşulların uzun süre korunması anlamına geldiğini ifade etmişti. “Enflasyondaki düşüşün önümüzdeki aylarda yeniden başlamaması halinde” ek sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulabileceği aktarıldı.