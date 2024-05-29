Avusturya Bankası'ndan Rusya için dolar kararı

Düzenleme: Kaynak: AA
Avusturya Bankası'ndan Rusya için dolar kararı

Avusturya merkezli Raiffeisenbank, Rusya’dan dolar cinsinden para transferi için kritik bir karara imza attı.

Avusturya'nın önemli bankalarından Raiffeisenbank’tan flaş Rusya kararı geldi. Bankanın Rusya’daki merkezinden yapılan yazılı açıklamada, dolar cinsinden para transferi yapan muhabir bankaların gereksinimlerini değiştirdikleri belirtildi.

Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu değişikliklere Raiffeisenbank’ın müdahale edilemediğine işaret edildi. Bu nedenle 10 Haziran’dan itibaren Rusya’dan dolar cinsinden para transferi işlemlerinin sonlandırılacağına karar verildiği belirtildi.

Avusturya Bankasından yapılan açıklamaya göre, Rusya’ya ve diğer para birimlerinden yapılan transferlere dair herhangi bir kısıtlama getirilmeyeceği kaydedildi.

Uluslararası basında yer alan haberlerde ise Batılı ülkelerin, Rusya’da faaliyet gösteren en büyük Avrupa bankalarından olan Raiffeisenbank’a, bu ülkedeki faaliyetlerini kısıtlamasına yönelik baskı yaptığı öne sürülmüştü.

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