Rusya Merkez Bankası, rubledeki değer kaybı nedeniyle döviz alımını durdurdu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; banka, bu kararı mali piyasalardaki dalgalanmayı azaltmak için aldığını belirtti.

Dolar/ruble paritesi 98'i aştı

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri arttıkça döviz alımı yaptığı, azaldıkça ise Ulusal Refah Fonu'ndan döviz sattığı bütçe kuralları çerçevesinde, banka 10 Ağustos'tan itibaren döviz alımını durdurduğunu açıkladı. Banka, mali piyasalardaki duruma göre döviz alımına tekrar başlanabileceğini de kaydetti. Bu kararın ardından dolar/ruble paritesi bugün Mart 2022'den bu yana ilk kez 98 seviyesini geçti.