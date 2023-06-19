Rusya NATO'ya yanaşan iki ülkeye karşı Sovyet ve Çarlık bayrağı astı

Editör: İsa Karaarslan

Rusya’nın NATO'ya yanaşan batı ülkeleri Finlandiya ve İsveç’e gözdağı vermek için St. Petersburg kentine Rus imparatorluğunun ve SSBC'nin bayraklarını asması dikkat çekti.

Gazeteci Gülsüm Khalilova, bayrakların dikildiği anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Khalilova “Rusya Batı'daki komşularına (Finlandiya, İsveç vs.) gözdağı vermek için sınır bölgesi olan St. Petersburg'a Rus imparatorluğunun ve SSBC'nin bayraklarını astı.” ifadelerini kullanarak Rusya’ya sınırı yakın olan ülkelerin Rusya’nın bu tehditkâr tutumundan korktuğu için NATO’ya girmek istediklerini belirtti.

FİNLANDİYA NATO'NUN 31. ÜYESİ OLDU

Finlandiya'nın NATO'ya katılma süreci atılan imzalarla tamamlandı.

Böylelikle, Finlandiya ittifakın 31. üyesi oldu.

Finlandiya’nın katılımı, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto’nun katılım belgelerini imzalayarak ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’a vermesi ile resmiyet kazandı.