Rusya Norveçli kadın siyasetçinin peşine düştü. Ukrayna'ya savaşmaya gitmişti

Kaynak: Haber Merkezi
Rusya Norveçli kadın siyasetçinin peşine düştü. Ukrayna'ya savaşmaya gitmişti
Rusya, Ukrayna saflarında savaşan Norveçli kadın siyasetçinin peşine düştü. Rus yönetimi, 2 yıldır Ukrayna için savaşan Sandra Andersen Eira hakkında tutuklama kararı çıkarttı.

Rusya, Ukrayna saflarında gönüllü olarak savaşan Norveçli siyasetçi Sandra Andersen Eira hakkında tutuklama kararı çıkardı.

TASS haber ajansı, Norveç'teki yerli Sami halkından olan ve yerli meclisinin eski milletvekili olarak 2021'e dek görev yapan Eira hakkında Rusya'da yakalama kararı alındığını duyurdu. Moskova'nın "arananlar listesine" alınan Eira'nın Ukrayna'daki uluslararası lejyonlardan Anglo-Amerikan birliğinde Rus ordusuna karşı savaştığı kaydedildi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardındam Mart 2022'de Ukrayna saflarına katılan Norveçli siyasetçi, iki yıldır Ukrayna Deniz Birlikleri'nde sağlık görevlisi olarak çalışıyor.

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39 yaşındaki kadın siyasetçi, 2022'de Ukrayna için savaşmaya başladığını ilan etmiş, yabancı savaşçılardan oluşan birliğindeki tek kadın olduğunu ve herkesin kendisine kraliçe gibi davrandığını anlatmıştı. Eira, Kiev'in kuzeyindeki İrpin ve Buça'da Rus birliklerine karşı savaşmıştı.

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Asker olmanın çocukluk hayali olduğunu da kaydeden Sandra Andersen Eira, daha önce Orta Doğu'ya savaşmaya gitmeyi düşündüğünü, Rusya'nın işgali sonrası Ukrayna'ya gitmeye karar verdiğini söylemişti.

Ukrayna saflarında çoğunlukla aşırı sağcı ideolojiye sahip çok sayıda yabancı, Rusya'ya karşı savaşıyor.

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