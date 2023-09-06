Rusya Romanya’nın 800 metre yakınına saldırdı. Cumhurbaşkanı açıklama yaptı: biz de tetikteyiz

Rusya, devam eden savaşta Ukrayna’ya saldırmaya devam ederken, Romanya sınırına çok yakın İzmail şehrine saldırdı. 800 metre yakına kadar gelen saldırılar sonrası Cumhurbaşkanı açıklama yaptı: Biz de tetikteyiz.

Rusya Romanya’nın 800 metre yakınına saldırdı. Cumhurbaşkanı açıklama yaptı: biz de tetikteyiz

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, yaptığı açıklamada, komşu Ukrayna'daki Rus saldırılarının sınırına çok çok yakın gerçekleştiğini ve Rusya'nın Ukrayna'nın güneyindeki Tuna Nehri altyapısına defalarca insansız hava aracı saldırıları düzenlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, “Sınırımıza 800 metre uzaklıkta saldırılar oldu. Çok çok yakın” dedi.

Kiev'in İran yapımı Rus insansız hava araçlarının Ukrayna'nın İzmail limanına düzenlenen saldırı sırasında Romanya topraklarına düşüp patladığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Salı günkü basın toplantısında Iohannis, Pazartesi günü savunma bakanlığının yaptığı yorumları yineleyerek, "Romanya'ya ulaşan herhangi bir cihaz, insansız hava aracı veya başka bir parça yoktu" dedi.

Romanya'nın merkezindeki Cincu askeri üssünden konuşan Iohannis, "bu saldırılar Romanya sınırına çok kısa bir mesafede gerçekleştiği için endişeliyiz. Ancak biz de tetikteyiz" dedi.

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