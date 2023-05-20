Rusya savaşın en kanlı şehrini ele geçirdi iddiası

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde kritik rol oynayan paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin, Ukrayna'nın Bakmut şehrinin kontrolünü tamamen sağladıklarını öne sürdü.

Prigojin, şehrin Rus kontrolüne geçtiğini askeri üniforma ile bir sıra askerin önünde çektiği video ile duyurdu. Videoda arkadan patlama sesleri geldiği duyuldu.

"Bugün saat 12 itibariyle Bakmut'u tamamıyla aldık" diyen Prigojin, "Şehrin tamamı, tüm evler kontrolümüzde" ifadelerini kullandı.

Reuters, iddiayı bağımsız olarak teyit edemediklerini bildirdi.

Prigojin, Bakmut şehrini 25 Mayıs'ta Wagner güçlerinin şehirden ayrılmaya başlayacağını ve Bakmut'u Rus ordusuna devredeceğini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin en uzun ve en kanlı sayfalarından birine sahne olan Bakmut'u ele geçirmek, işgalde ilerleme kaydetmekte zorlanan Rus kuvvetleri için sembolik bir önem kazanmıştı.