Rusya, TikTok'u yasaklamayı gündemine aldı

Kaynak: Nexta
Rusya, TikTok'u yasaklamayı gündemine aldı
Rusya Sosyal Ağ ve Mesajlaşma Programları Profesyonel Kullanıcılar Derneği Roskomnadzor, TikTok'un Rusya'da engellenmesine yönelik bir teklifi Kremlin'e sundu.

Roskomnadzor adlı dernek tarafından yapılan açıklamada "Bu platform bugüne kadar Rusya'daki kullanıcıları yerli platformlardan uzaklaştırdı. Kültürümüzü unutturdu ve gençlerimizi zehirleyerek yanlış yollara sevk etti. Artık bunun bir son bulması lazım" denildi.

Önceki gün TikTok'un, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (NSDC) Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin talebi üzerine Rusya yanlısı kanalları engellemeye başladığı duyurulmuştu.

Rus medyasında çıkan haberlere göre Kremlin hükümetinin doğrudan yasaklama yolunu tutmayıp çeşitli kısıtlamalar getirilmesinden yana olduğu öğrenildi.

gls1zerxiaa-tc2.jpeg

Son Haberler
Borsa günü düşüşle tamamladı. İşte en çok değer kaybeden sektörler Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı. İşte en çok değer kaybeden sektörler
Vefa Küçük yıllar sonra tekrar aday oldu. Fenerbahçe'de seçim yarışı kızıştı Spor
Vefa Küçük yıllar sonra tekrar aday oldu. Fenerbahçe'de seçim yarışı kızıştı
Yorgan altında polisten saklandı: "Madalya mı takacaklar şimdi size?" Video
Yorgan altında polisten saklandı: "Madalya mı takacaklar şimdi size?"
Seçim sandığını ateşe veren kadının cezası belli oldu Dünya
Seçim sandığını ateşe veren kadının cezası belli oldu
Eski eşi ve kızını katleden diş teknisyenine istenen ceza belli oldu Gündem
Eski eşi ve kızını katleden diş teknisyenine istenen ceza belli oldu
Ünlü spiker Emre Tilev maç anlatırken yaşadığı kabusu açıkladı. '80. dakikada başladı' diyerek anlattı Spor
Ünlü spiker Emre Tilev maç anlatırken yaşadığı kabusu açıkladı. '80. dakikada başladı' diyerek anlattı
CHP'li dört ismin milletvekilliği düştü Gündem
CHP'li dört ismin milletvekilliği düştü