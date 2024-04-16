Rusya, TikTok'u yasaklamayı gündemine aldı

Roskomnadzor adlı dernek tarafından yapılan açıklamada "Bu platform bugüne kadar Rusya'daki kullanıcıları yerli platformlardan uzaklaştırdı. Kültürümüzü unutturdu ve gençlerimizi zehirleyerek yanlış yollara sevk etti. Artık bunun bir son bulması lazım" denildi.

Önceki gün TikTok'un, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (NSDC) Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin talebi üzerine Rusya yanlısı kanalları engellemeye başladığı duyurulmuştu.

Rus medyasında çıkan haberlere göre Kremlin hükümetinin doğrudan yasaklama yolunu tutmayıp çeşitli kısıtlamalar getirilmesinden yana olduğu öğrenildi.