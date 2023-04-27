Rusya, tutuklu Amerikan gazeteciye ziyaret izni vermedi

Rusya, yaklaşık 1 aydır tutuklu bulunan Amerikalı gazetecinin konsolosluk yetkilileri tarafından ziyaret talebini reddetti.

Rusya, tutuklu Amerikan gazeteciye ziyaret izni vermedi

Rusya, ülkede bir aydır tutuklu bulunan Amerikalı gazetecinin konsolosluk yetkilileri tarafından ziyaret talebini , ABD'nin BM toplantısı için Sergei Lavrov'a eşlik eden Rus gazetecilere vize vermeyi reddetmesine misilleme olarak reddettiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı basın açıklamasında , ''ABD Büyükelçiliği'ne, casusluktan tutuklanan ABD vatandaşı Evan Gershkovich'i görmek için 11 Mayıs'ta ziyaret talebinin reddedildiği bilgisi verildi" dedi.

Geçen Pazar, Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ABD'nin, bu ay New York'ta kendisine eşlik etmesi gereken Rus gazetecilere vize vermeyi reddetmesinden üzüntü duyduğunu açıklamış, Amerika'nın "korkakça" bir kararını kınayarak, "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz" uyarısında bulunmuştu.

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