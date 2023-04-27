Rusya, tutuklu Amerikan gazeteciye ziyaret izni vermedi

Rusya, ülkede bir aydır tutuklu bulunan Amerikalı gazetecinin konsolosluk yetkilileri tarafından ziyaret talebini , ABD'nin BM toplantısı için Sergei Lavrov'a eşlik eden Rus gazetecilere vize vermeyi reddetmesine misilleme olarak reddettiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı basın açıklamasında , '' ABD Büyükelçiliği'ne, casusluktan tutuklanan ABD vatandaşı Evan Gershkovich'i görmek için 11 Mayıs'ta ziyaret talebinin reddedildiği bilgisi verildi" dedi.