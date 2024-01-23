Rusya üç kente birden saldırdı: 5 ölü 42 yaralı

Kaynak: İHA
Rusya üç kente birden saldırdı: 5 ölü 42 yaralı
Rusya ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e, Harkov’a ve Pavlograd’a yönelik saldırılarında 5 kişi yaşamını yitirdi, 42 kişi yaralandı.

Rusya, Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’ya saldırılarını devam ettiriyor. Rus ordusu yerel saatle 08.45 sıralarında Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ve Harkov kentine füzelerle saldırı gerçekleştirdi.

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Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko tarafından yapılan açıklamaya göre Kiev’e yönelik füzeli saldırısından sonra Svyatoshynskyi, Solomyanskyi ve Pecherskyi bölgelerinde yangın çıktı, 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 bina ve park halindeki araçlarda hasar oluştu. Kiev bölgesinde ise iki konutta, bir müstakil evde ve araçlarda hasar meydana geldi. Dnipropetrovsk bölgesinin Pavlograd kentine yönelik saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Harkov’a yönelik saldırıda ise füzeler iki konut hedef alındı, 3 kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna Devlet Acil Servisi, saldırılarda 4'ü çocuk 42 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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“41 FÜZEDEN 21’İ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada ise, "Düşman, seyir, balistik, hava ve uçaksavar güdümlü füzeleri kullanarak Ukrayna'ya füze saldırısı düzenledi. 41 füzeden 21'i imha edildi” ifadelerini kullandı.

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