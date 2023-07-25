Rusya: Ukrayna insansız deniz araçları Karadeniz’de gemimize saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait iki insansız deniz aracının Karadeniz’in güneybatısında devriye gezen Rus gemisine saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Rusya: Ukrayna insansız deniz araçları Karadeniz’de gemimize saldırı girişiminde bulundu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus Karadeniz Donanmasına ait "Sergey Kotov" isimli devriye gemisinin Sivastopol’ün 370 kilometre güneybatısında seyrüsefer kontrol görevini yerine getirdiği belirtildi.

Gemiye gece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait iki yüksek hızlı insansız deniz aracıyla saldırı girişiminde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, "Saldırının püskürtüldüğü esnada düşmanın uzaktan kumandalı deniz araçları, Rus gemisinin silahlarıyla 1000 ve 800 metre mesafeden ateş açılarak imha edildi. Can kaybı olmadı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Sergey Kotov" gemisinin görevine devam ettiği belirtildi.

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