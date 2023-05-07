Rusya, Ukrayna'dan gelen drone saldırılarını savuşturduklarını açıkladı

Ukrayna ile yaşanan savaşta, Rus yetkililer karşı taraftan gönderilen saldırı dronlarının savuşturulduğunu açıkladı.

Rusya, Ukrayna'dan gelen drone saldırılarını savuşturduklarını açıkladı
Editör: Ökkeş Bölükbaşı
Rus yetkililer bugün yaptıkları açıklamada, hava savunma kuvvetlerinin ve elektronik harp birimlerinin Kırım'ın liman kenti Sivastopol'da, Ukrayna'ya ait en az üç insansız hava aracı saldırısını savuşturduğunu bildirdi.
Şehrin Rusya destekli valisi Mihail Razvozhaev, bir gecede Kırım ve Sivastopol'a "ondan fazla insansız hava aracının" gönderildiğini söyledi. Telegram'da paylaşılan açıklamada, "Hava savunma kuvvetleri ve elektronik harp birimleri, Sivastopol'a yeni bir saldırıyı önledi" dedi.

İnsansız hava araçlarından (İHA) birinin kontrolünü kaybederek ormana çarptığını sözlerine ekledi.

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