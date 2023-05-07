Rusya, Ukrayna'dan gelen drone saldırılarını savuşturduklarını açıkladı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Rus yetkililer bugün yaptıkları açıklamada, hava savunma kuvvetlerinin ve elektronik harp birimlerinin Kırım'ın liman kenti Sivastopol'da, Ukrayna'ya ait en az üç insansız hava aracı saldırısını savuşturduğunu bildirdi.

Şehrin Rusya destekli valisi Mihail Razvozhaev, bir gecede Kırım ve Sivastopol'a "ondan fazla insansız hava aracının" gönderildiğini söyledi. Telegram'da paylaşılan açıklamada, "Hava savunma kuvvetleri ve elektronik harp birimleri, Sivastopol'a yeni bir saldırıyı önledi" dedi.