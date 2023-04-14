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Rusya 82 Ukrayna askerinin cenazesini iade etti

Rusya'nın, Ukrayna'ya 82 askerin cenazesini iade ettiği bildirildi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 13:45
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Rusya Ukraynalı askerlerin cenazelerini iade etti

Rusya 82 Ukrayna askerinin cenazesini iade etti
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Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerden Ukraynalı askerlerin cenazelerinin çıkarıldığı belirtildi.

"Bugün 82 Ukraynalı askerin cenazelerini evlerine getirmek mümkün oldu." denilen açıklamada, "geçici olarak işgal edilen" Ukrayna topraklarından cenazelerin Ukrayna Kayıp Kişiler Komiserliği Ofisinin destekleri ve kolluk kuvvetleriyle işbirliğinde çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada cenazelerin iadesinin Cenevre Sözleşmesi'ne uygun yapıldığı ifade edildi.(AA)

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