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Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması. 18 Mayıs'tan sonra uzatılacak mı?

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Rusya'yı ilgilendiren kısmının uygulanmadığını ve anlaşmanın 18 Mayıs'tan sonra uzatılamayacağını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 21:30
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Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması. 18 Mayıs'tan sonra uzatılacak mı?

Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması. 18 Mayıs'tan sonra uzatılacak mı?
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Anlaşma, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği tarafından Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler arasında İstanbul'da paket halinde yapılmıştı. Ancak BM'nin açıklamasında anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili verilerin çarpıtıldığı belirtildi.

Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında İstanbul'daki gemilerin denetimleriyle ilgili sorunların olduğu da bildirildi. Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde denetlemeler ilk kez yapılmadı ve şu anda Türkiye'nin sularında denetim için bekleyen 1 milyon tonun üzerinde gıda taşıyan 28 gemi bulunuyor. Koordinasyon merkezindeki BM yetkilileri, Ukraynalıların gemilerin kaydedilmesi konusunda anlaşmayı desteklemesini sağlamak için program yapmaktan vazgeçti.

Ayrıca açıklamada, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatlarının ihtiyaç duyulan ülkelere yüzde 2,6 azaldığı ve yüzde 40'tan fazlasının AB ülkelerine yapıldığı belirtildi. Bu durumun anlaşmaya aykırı olduğu vurgulandı.

5 SORUNUN ÇÖZÜLMESİ TALEP EDİLDİ

Tahıl anlaşmasının Rus tarım ürünleri ve gübre sevkiyatıyla ilgili kısmının uygulanmadığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Malavi'ye gitmesi gereken 262 bin ton gübrenin 20 tonu Letonya, Estonya, Belçika ve Hollanda limanlarında engellenmiş durumda. Rus tarım ürünlerinin ihracat üzerindeki engellerinin Rusya-BM arasındaki anlaşma kapsamında kaldırılması gerekiyordu. Bu bağlamda, 5 sistematik sorun ortadan kaldırılmadan tahıl anlaşmasının 18 Mayıs'tan sonra uzatılmasından bahsetmek mümkün görülmüyor."

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