Rusya yanlışlıkla kendi gemisini batırdı

Ruslar eğitim tatbikatı sırasında kendi gemilerini batırdı. Rus birlikleri, "Kapitan Lobanov" adlı trol gemisinin bir eğitim tatbikatı sırasında battığına dair haberlerin ortaya çıkmasıyla kendi saflarına küçük düşürücü bir darbe daha indirdi.

Olay 19 Mart'ta meydana gelmiş, üç mürettebat trajik bir şekilde hayatını kaybetmiş ve dört kişi de yaralanmıştı.

Rus medyasına göre gemi, Baltık Filosunun tatbikatı sırasında bir füze tarafından vurulduktan sonra alevlere yenik düştü. Sosyal medyada dolaşan bir video, trol teknesinin alevler içinde kaldığı anları kaydederek füze saldırısının yarattığı kaos ve yıkımın çarpıcı bir resmini çizdi.