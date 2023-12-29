Rusya'da çıplak parti krizi. Putin'in vaftiz kızı özür diledi

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Mutabor isimli gece kulübünde, sosyal medya fenomeni ve televizyon sunucusu Nastya Ivleeva tarafından düzenlenen çıplak parti ülkede krize neden oldu.

"Neredeyse Çıplak Parti" konseptiyle hazırlanan ve davetlilerin "neredeyse çıplak" bir şekilde katılmalarının istendiği 20 Aralık'taki partiye tepkiler devam ediyor.

Ukrayna ile neredeyse iki yıldır savaşmaya devam eden Rusya'da binlerce asker cephede savaşırken, "Rus elitlerin" böyle parti yapmasına hem siyasetçiler, hem askerler hem de vatandaşlar isyan etti.

Magazin, medya ve iş dünyasından isimlerin de gittiği partiye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve kurmayları da sert tepki gösterdi. Rusya’daki LGBTi+ yasalarının çiğnendiği iddia edilen partiye katılanların "eşcinsel propagandası" yaptığı da iddia edildi.

Tepkilerin ardından ise partiyi düzenleyen Ivleeva da dahil olmak üzere birçok isim özür dilemek mecburiyetinde kaldı. Ivleeva, "Savaş zamanında bu tür bir etkinlik düzenlemek tamamen hataydı" dedi. Ivleeva, partiye sırtına kadar inen pırlanta ve değerli taşlarla süslü yaklaşık 250 bin dolarlık mücevherle katılmıştı. Partiye katılan isimlerden biri olan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in vaftiz kızı olarak bilinen iş insanı Ksenia Sobçak da parti nedeniyle özür dileyenler arasında yer aldı.

PUTIN'İN VAFTİZ KIZI KSENİA SOBÇAK ÖZÜR DİLEDİ

Geçmişte Rus siyasetine atılan ancak istediği sonucu elde edemeyen Sobçak daha önce partiye katıldığı için özür dilememişti. Sobçak, "Bunlar yaşandığı için özür dilerim, bunu kontrol etmek imkansızdı. Size şunu söyleyebilirim ben kendim ve arkadaşlarım için kimseyi kırmak istemiyorduk. Ülkemi seviyorum, ben Rusya'da çalışan bir gazeteciyim. Bu ahmakça hatalar dolayı öfke ve nefret oluşmasını istemiyorum" dedi.

Sahne adı Vacio olan 25 yaşındaki rap şarkıcısı Nikolai Vasilyev'in gözaltına alındığı açıklandı. Yaklaşık 2 bin dolar para cezası da verilen Vasilyev'in 15 gün hapis cezası aldığı ve cezaevinde kalacağı aktarıldı.

FENOMEN HAKKINDA VERGİ SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Özür dileyenler arasında şarkıcı Philipp Kirkorov da yer aldı. 56 yaşındaki Kirkorov'un Rus lider Putin'in sağ kolu olan Dimitri Peskov'dan özür dilediği bildirildi.

Geçmişte Rusya adına Eurovision'a katılan Dima Bilan ise, "Halkımızın ve hatta cephede bizi koruyan askerlerimizin öfkesini çok iyi anlıyorum" ifadelerini kullandı.

Yüzbinlerce dolarlık mücevher ile partiye katılan Ivleeva hakkında soruşturma da başlatıldı. Rus yetkililer Ivleeva hakkında vergi soruşturması başlattı. Eğer suçlu bulunursa Ivleeva'nın 5 yıla kadar hapis cezası alacağı tahmin ediliyor.